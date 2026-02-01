Przez długi czas Prawo i Sprawiedliwość pozostawało bezkonkurencyjnym liderem po prawej stronie sceny politycznej. Obecnie jednak coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące, że ta pozycja nie jest już tak niezagrożona jak wcześniej.

Wzrost poparcia dla Konfederacji, a także aktywność środowiska skupionego wokół Grzegorza Brauna, skłaniają część opinii publicznej do rozważań o możliwym przetasowaniu na prawicy. Z badania United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że znaczna grupa Polaków dopuszcza scenariusz osłabienia PiS.

Okazuje się, że aż 38,9 proc. respondentów uważa, że rosnąca siła Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej może w dłuższej perspektywie doprowadzić do marginalizacji partii Jarosława Kaczyńskiego lub nawet jej wewnętrznego rozpadu. Jednocześnie większość ankietowanych – 53,8 proc. – pozostaje przekonana, że PiS utrzyma dominującą rolę na prawicy.

Sondaż pokazuje jednak wyraźne różnice w ocenach, zależne od sympatii politycznych. Wśród wyborców ugrupowań tworzących Koalicję Rządzącą (KO, Lewica oraz Trzecia Droga) dominuje przekonanie, że PiS może stracić swoją dotychczasową pozycję. W tej grupie aż 58 proc. badanych przewiduje możliwość osłabienia lub dezintegracji partii. Zupełnie inaczej sytuację postrzegają sympatycy obecnej opozycji parlamentarnej, czyli PiS i Konfederacji. W tym środowisku zdecydowana większość respondentów – 73 proc. – nie wierzy w scenariusz upadku formacji Jarosława Kaczyńskiego.

Pozostali ankietowani zachowują ostrożność w ocenach. Choć dostrzegają rosnącą rolę Konfederacji jako potencjalnej alternatywy dla części elektoratu, częściej skłaniają się ku przekonaniu, że marginalizacja PiS nie jest jeszcze przesądzona.

źródło: Wirtualna Polska

