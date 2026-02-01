Niemiecki dziennik „Tagesspiegel” podaje, że polski rząd przygotowuje swoich obywateli na wypadek wojny. Dziennikarze wspomnianego medium zwracają uwagę na wydanie „Poradnika bezpieczeństwa”, który trafił do skrzynek pocztowych Polaków.

– Atak Rosji na europejskie terytorium NATO wydaje się obecnie raczej mało prawdopodobny, gdyż rosyjska armia jest związana wojną w Ukrainie, jednak przede wszystkim na wschodzie Europy strach przed rosyjską agresją wzrasta – pisze w „Tagesspiegel” autorka Hannah Wagner.

Dziennikarka zwraca uwagę, że pomimo tego polski rząd przygotowuje swoich obywateli do sytuacji kryzysowej. W tym celu wydano i dostarczono Polakom tzw. „Poradnik bezpieczeństwa”, czyli zbiór przydatnych informacji na wypadek np. wybuchu konfliktu zbrojnego.

– Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w przypadku katastrof – powodzi, pożarów czy przerw w dostarczaniu prądu. Polski podręcznik poświęca znacznie więcej uwagi zachowaniom na wypadek wojny niż podobna publikacja wydana w Niemczech – pisze Wagner.

Redakcja gazety podaje dodatkowo, że wspomniany poradnik to jedno z wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez polskie władze w ostatnim czasie. Ma to rzecz jasna związek z agresywną polityką Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Polska jest jednym z państw, które w największym stopniu zaangażowały się w pomoc swojemu wschodniemu sąsiadowi. – Polskie przygotowania do wojny wzbudzają duże zainteresowanie niemieckich mediów. „Tagesspiegel” jest kolejną gazetą, która poświęciła „Poradnikowi bezpieczeństwa” obszerny materiał – informuje portal dw.de.

