Do zdumiewającej sytuacji doszło przed meczem Motoru Lublin z Pogonią Szczecin w PKO BP Ekstraklasie. Gracz gospodarzy, Hiszpan Sergi Samper, wyszedł ma zmrożoną murawę na bosaka.

Warunki pogodowe w Polsce są bardzo ciężkie. Wysokie, minusowe temperatury dają się we znaki wszystkim. W tym czasie swoje rozgrywki zainaugurowała PKO BP Ekstraklasa. Początkowo mówiło się, że pierwsza kolejka, właśnie ze względu na mrozy, może zostać przełożona jednak ostatecznie spotkania się odbyły.

W niedzielę 1 lutego swój mecz rozgrywał Motor Lublin, który na własnym stadionie podejmował Pogoń Szczecin. Zawodnicy ze stolicy województwa lubelskiego pokonali przyjezdnych w stosunku 2:1, a bramki dla Motoru zdobyli: Karol Czubak i Mbaye N’Diaye. Gola dla Pogoni zanotował natomiast Fredrik Ulvestad.

Przed pierwszym gwizdkiem miała miejsce dość nietypowa sytuacja. Jeszcze zanim zawodnicy wyszli na rozgrzewkę na murawę udał się pomocnik Motoru Sergi Samper. Hiszpan chciał sprawdzić, w jakim stanie jest boisko i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnik… nie miał butów ani getrów. Przechadzał się po placu gry na bosaka.

– Sergi Samper mrozów się nie boi! – napisał profil Canal + Sport w serwisie „X”, który opublikował wideo z Samperem. – Co ci Hiszpanie mają z tym zimnem? Trener Rayo z krótkim rękawkiem w Białymstoku, teraz Samper boso po zmrożonej murawie – napisał jeden z internautów.

Sergi Samper mrozów się nie boi! 👣 🥶

