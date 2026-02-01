Prezydent USA Donald Trump wywołał falę komentarzy w mediach twierdząc, że „Chiny przejmą Kanadę”, jeśli Ottawa doprowadzi do szerszej umowy handlowej z Pekinem.

Według Trumpa, jeśli Kanada zawrze umowę z Chinami, Chiny „zjedzą Kanadę żywcem”, niszcząc jej przemysł, społeczną tkankę i sposób życia. Ostrzegł też, że Stany Zjednoczone są gotowe odpowiedzieć „bardzo znacząco”, włącznie z nałożeniem 100% ceł na import z Kanady, jeśli Ottawa podpisze taki szeroki pakt handlowy z Pekinem.

Prezydent Trump o Kanadzie:



„Nie chcemy, żeby Chiny przejęły Kanadę. Jeśli zawrą umowę, o którą oni zabiegają, Chiny przejmą Kanadę.



A pierwszą rzeczą, jaką zrobią, będzie hokej. To będzie koniec hokeja”



Trump sugeruje, że umowa handlowa może sprawić, iż chińskie firmy uzyskają zbyt dużą dominację na kanadyjskim rynku, co da Pekinowi wpływ polityczny i gospodarczą przewagę w regionie.

Stany Zjednoczone i Kanada są sojusznikami w ramach USMCA (następca NAFTA), który wymaga konsultacji przy potencjalnych umowach z dużymi gospodarkami niebędącymi rynkami wolnorynkowymi, takimi jak Chiny. Trump wykorzystał to jako argument, że Kanada „łamie sojusznicze zasady”, choć Ottawa twierdzi, że porozumienie z Chinami tylko obniża cła w wybranych sektorach, a nie jest pełnoprawnym FTA — umową o wolnym handlu.

