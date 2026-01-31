Iran ostro skrytykował Unię Europejską. Teheran nazwał unijne deklaracje o trosce o prawa człowieka „rażącym kłamstwem i hipokryzją”. To odpowiedź na decyzję UE o uznaniu Gwardii Rewolucyjnej za organizację terrorystyczną.

Unia Europejska uznała irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych państw UE — poinformowała w czwartek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wspólnota wskazuje na brutalne represje władz Iranu wobec uczestników protestów antyrządowych.

Decyzja UE ma być odpowiedzią na działania irańskiego reżimu wobec opozycji i demonstrantów. Bruksela podkreśla, że Gwardia Rewolucyjna odgrywa kluczową rolę w tłumieniu protestów i naruszaniu praw człowieka.

Iran ostro zareagował na decyzję Unii. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło ten krok i uznało go za nielegalny oraz nieuzasadniony. W oświadczeniu resort zarzucił UE ingerencję w sprawy wewnętrzne Iranu.

„Wskazanie oficjalnej instytucji wojskowej kraju jako organizacji terrorystycznej jest niebezpiecznym posunięciem” – dodano w oświadczeniu. Irańskie MSZ nadmieniło też, że twierdzenie UE, iż jest zaniepokojona sytuacją praw człowieka w kraju, jest „rażącym kłamstwem i hipokryzją”.

Pojawiła się również groźba pod adresem Europy. „Naród irański zastrzega sobie uzasadnione prawo do podjęcia środków wobec decyzji UE” – zaznaczono w dokumencie. Szef dyplomacji Abbas Aragczi dodał, że część państw dąży do nie dopuszczenia do ataku na Iran, ale nie ma wśród nich krajów europejskich.

Źr. Interia