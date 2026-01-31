Szymon Hołownia przeszedł poważny kryzys zdrowotny – ujawniła dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk. Dlatego chciał oddać władzę w partii. Według Gawryluk polityk poczuł się oszukany i próbował ratować sytuację.

Na antenie Polsat News trwała dyskusja o sytuacji w Polsce 2050. „Z moich informacji wynika, że jest 13 posłów, którzy rzeczywiście stoją murem za Szymonem Hołownią, dwie panie się wahają co robić” – mówiła Dorota Gawryluk. „Te 13 osób wystarczy, żeby odgrywać bardzo ważną rolę dzisiaj w polityce, dlatego, że bez tych 13 nie ma większości. I tu nie ma żartów” – podkreśliła.

Dziennikarka ujawniła, że Hołownia zmagał się z problemami osobistymi. „Z moich informacji sekwencja zdarzeń wyglądała następująco: we wrześniu 2025 roku Szymon Hołownia przeżywał bardzo głęboki kryzys zdrowotny, na tyle głęboki, że był na silnych lekach i rzeczywiście potrzebował mocnej pomocy” – powiedziała.

Jak powiedziała Gawryluk, wówczas blisko Hołowni miały pojawić się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. „Powiedziały do Szymona w ten sposób: „słuchaj, odpocznij, my się zajmiemy partią, zrobimy tak, że będzie dobrze. Ty się już nie wtrącaj, poszukaj może gdzieś pracy, która da ci jakieś wytchnienie”. I on uwierzył, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze. Poczuł się potem oszukany i próbował wejść i uratować to, co zostało i stąd jego wahania” – wyjaśniała dziennikarka Polsat News.

Gawryluk dodała, że to „były konkretne działania pań”, ale „na pewno nie wpadły na to same”.

Źr. Polsat News