Konfederacja Korony Polskiej zapowiedziała organizację Kongresu Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS, który ma się odbyć w sobotę w kompleksie Arche Pałac i Folwark Łochów. Informacja o wydarzeniu wywołała falę protestów i doczekała się stanowczej reakcji właściciela obiektu.

Arche S.A. w piątkowym oświadczeniu podkreśliła, że docierają do niej sygnały o powiązaniach wydarzenia z „kontrowersyjną postacią polityka, z którego poglądami się nie utożsamiamy”. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że jako operator obsługujący co roku tysiące wydarzeń nie ma prawnych możliwości selekcjonowania organizatorów ze względu na ich poglądy, a kwestie formalne leżą po stronie hoteli.

Głos zabrał także prezes Arche S.A., Władysław Grochowski, który jednoznacznie odciął się od inicjatywy. – Niestety tego typu zdarzenia to paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu, które są czymś zupełnie obcym moim wartościom oraz firmie, którą zbudowałem — napisał, dodając, że „absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem”.

Przedsiębiorca zapowiedział również, że środki uzyskane z organizacji kongresu zostaną przekazane na wsparcie Ukrainy. – Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy — poinformował, oceniając przy tym, że Konfederacja Korony Polskiej to „niebezpieczny ruch”, wobec którego państwo powinno zająć jednoznaczne stanowisko.

Cała sytuacja zwróciła uwagę na ograniczone możliwości ingerencji obiektów hotelowych w dobór organizatorów wydarzeń oraz na znaczenie szybkiej reakcji wizerunkowej w przypadku kontrowersji wokół wynajmowanych przestrzeni. Sprawa kongresu KINGS w Łochowie wywołała szeroką dyskusję i spotkała się z reakcją zarówno spółki Arche S.A., jak i jej prezesa.

