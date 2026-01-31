Telewizja ZERO, czyli nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, nie rozpocznie swojego nadawania z dniem 1 lutego. Dziennikarz poinformował o tym fakcie na swoim profilu w serwisie „X”.

Telewizja ZERO to naturalna ewolucja Kanału ZERO w serwisie YouTube. To nowy projekt rozwijany przez Krzysztofa Stanowskiego i jego zespół. Okazuje się jednak, że z przyczyn niezależnych od dziennikarza jego start będzie opóźniony. Stanowski poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Na 1 lutego zaplanowany był start telewizji ZERO. Z przyczyn, na które nie mam najmniejszego wpływu, start zostanie opóźniony – być może o miesiąc, być może o dwa. Mam nadzieję, że ruszymy szybko, najpóźniej za dwa miesiące, ale… Ale zadziały się rzeczy, które moim zdaniem nie mają zbyt wiele wspólnego z przyzwoitością w biznesie (oczywiście od razu można było założyć, że przyzwoitość w biznesie nie istnieje, tu punkt dla was) – napisał.

Stanowski postanowił przedstawić także tło wydarzeń. – Najpierw tło: telewizja ZERO powstała z inicjatywy Canal+, to Canal+ prowadził przygotowania do startu od strony technicznej, a obowiązkiem Kanału Zero było po prostu dostarczenie treści, które pozwolą zapełnić ramówkę. Formalnym warunkiem niezbędnym do startu (załącznikiem do umów) było podpisanie przez Canal+ umowy z brokerem reklamowym. Tym brokerem, z którym rozmowy podjęto siedem miesięcy temu, był TVN Media. TVN Media przez całe miesiące przekonywał, że będzie brokerem w nowym kanale, nie sygnalizował żadnych zagrożeń, wynegocjowano umowę, która od dawna była gotowa do podpisu. Z informacji jakie do nas teraz spłynęły wynika, że na kilkadziesiąt godzin przed startem telewizji Zero broker TVN Media poinformował, że nie podpisze umowy – nie i już. Osobiście – jako osoba z natury podejrzliwa – traktuję to jako celowy zabieg, mający skomplikować biznesową sytuację Kanału Zero. Od razu zastrzegam: nie skomplikuje. Od początku komunikowałem, że kanał telewizyjny to po prostu dla nas nowy sposób na dystrybucję treści, które i tak mamy zamiar produkować. Nasz partner Canal+ też został postawiony w niekomfortowej sytuacji i pewnie będzie tę sytuację komunikował w nieco łagodniejszy sposób, ale ja postanowiłem przekazać wszystkim, jak to wygląda z mojej perspektywy – wyjaśnił.

Telewizja Stanowskiego ruszy z opóźnieniem

W niedzielę 1 lutego razem z telewizją jednocześnie miał ruszyć portal internetowy. Dziś wiadomo, że to również nie nastąpi ze względu na opóźnienie w starcie telewizji. Ekipa Stanowskiego wykorzysta ten czas na prace nad portalem. – Z uwagi na to, że telewizji nie możemy wystartować i ten termin nie jest już dla nas wiążący, damy sobie kilka dni więcej na dodatkowe prace nad portalem. Poprzednio zamysł był taki, aby ostatnie poprawki wprowadzać już na żywym organizmie (czyli po odpaleniu portalu), ale teraz nie jest to konieczne. Ruszamy z portalem w ciągu kilku dni, dokładną datę będziemy komunikować, więc na pewno nie przegapicie – napisał.

Jednocześnie Stanowski ujawnił, kto będzie gospodarzami porannych rozmów politycznych. W tym gronie znajdą się: Robert Mazurek, Jacek Prusinowski, Grzegorz Sroczyński (od 1 marca) oraz Agnieszka Burzyńska.

