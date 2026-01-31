Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP, był gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w programie TVP Info. Podczas rozmowy pytany był o reakcję Karola Nawrockiego na słowa Donalda Trumpa o NATO.

Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji powiedział, że sojusznicy z NATO, choć formalnie wysłali żołnierzy do Afganistanu, „stali trochę z tyłu, trochę nie na linii frontu” i w jego odczuciu nie byli tak zaangażowani jak USA. To wywołało falę oburzenia w Europie, bo umniejszało rolę żołnierzy, którzy służyli i ginęli w konfliktach.

Karol Nawrocki, pytany o kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa na temat udziału sojuszników NATO w wojnie w Afganistanie, unikał bezpośredniej konfrontacji z tymi zarzutami i przede wszystkim podkreślił szacunek dla polskich żołnierzy. Zamiast cytować czy krytykować Trumpa, napisał na portalu społecznościowym, że „Polscy żołnierze to bohaterowie” i zasługują na uznanie za swoją służbę, przypominając stratę 44 Polaków w Afganistanie. Jednocześnie sugerował, że Trump nie miał Polski na myśli w swojej wypowiedzi, powołując się na wcześniejsze pozytywne słowa amerykańskiego prezydenta o polskich wojskach.

Podczas programu w TVP Info Kwaśniewski pytany był czy Karol Nawrocki wybrnął z tej sytuacji. – Mówił o bohaterstwie polskich żołnierzy, nie zaatakował bezpośrednio Trumpa i na tym etapie bym mu to wybaczył, z punktu widzenia polskiej polityki może mieć to sens – powiedział były prezydent.

Donald Trump podważał realne zaangażowanie części państw NATO, twierdząc, że w misjach – m.in. w Afganistanie – to głównie USA ponosiły ciężar walki. Jednocześnie konsekwentnie naciskał na sojuszników, by zwiększyli wydatki na obronność, sugerując, że Ameryka nie powinna bezwarunkowo bronić krajów, które „nie płacą wystarczająco”. Te wypowiedzi zostały odebrane jako kwestionowanie zasady solidarności w NATO i wywołały szeroką krytykę w Europie.

