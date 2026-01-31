Dorota Rabczewska, piosenkarka znana jako Doda, wzięła udział w posiedzeniu komisji sejmowej. Podczas swojego wystąpienia nawiązała do trudnej sytuacji schroniska dla zwierząt w Sobolewie.

Doda aktywnie udziela się w pomoc zwierzętom, które mają trudność podczas intensywnych mrozów, jakie nawiedziły Polskę. Głośno o jej działaniach było przy okazji dramatycznej sytuacji w schronisku w Sobolewie. Sprawa miała swój ciąg dalszy w trakcie komisji sejmowej, w której udział wzięła piosenkarka.

Doda nie bawiła się w dyplomację. – Premier zamknął schronisko. Super. Ja myślałam, że będzie jak w amerykańskich filmach. Że przyjdzie ktoś z rządu, pokaże jakąś legitymację, że wszyscy padną na kolana. A tutaj tak: wyszedł wójt, wyszedł komendant, który brał udział w tym wszystkim i kierownik, który katował zwierzęta i oni wszystkich po kątach rozstawiali – oznajmiła piosenkarka.

– Rząd wyręczył się obywatelami i fundacjami, które w ogóle nie dostały warunków dla tych psów. Ja wysłałam 80 bud tym fundacjom, żeby te psy miały się gdzie podziać, bo jestem za nie odpowiedzialna. Jak to jest możliwe, że te psy nie mają się gdzie podziać? Jak ja mam zamykać kolejne patoschroniska, jak te psy nie mają się gdzie podziać? – mówiła wyraźnie poirytowana.

Doda na komisji sejmowej:



„Po tych kontrolach nie jest nic egzekwowane. Premier zamknął schronisko w Sobolewie, super, a wyszedł wójt, komendant i kierownik, który katował zwierzęta i rozstawiali wszystkich po kątach.



Rząd wyręczył się obywatelami i fundacjami” pic.twitter.com/8PY0GWokxL — chrzanik (@chrzanikx) January 31, 2026

Sprawa schroniska w Sobolewie zyskała ogólnopolskie zainteresowanie po tym, jak w pomoc zwierzętom zaangażowała się Doda. Artystka nagłośniła problem w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na warunki panujące w placówce i apelując o reakcję odpowiednich instytucji. Jej działania przyczyniły się do zwiększenia presji społecznej oraz zainteresowania służb losem przebywających tam zwierząt.

