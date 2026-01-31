Lech Wałęsa w rozmowie z brytyjską gazetą „Daily Mail” mówił m.in. o Donaldzie Trumpie. Były polski prezydent po raz kolejny powtórzył historię o tym, jakoby to on rzekomo namówił Trumpa do polityki.

Były prezydent Lech Wałęsa wielokrotnie komentował Donalda Trumpa. Twierdził, że to on namówił biznesmena do wejścia w politykę. Teraz w rozmowie z brytyjską gazetą „Daily Mail” powtórzył tę historię.

„Zachęcałem go do kandydowania, bo skoro prosty robotnik, taki jak ja, mógł zostać przywódcą swojego kraju, to miliarder też może” – twierdzi Wałęsa.

Lech Wałęsa przyznaje, że dziś żałuje swoich wcześniejszych słów o Donaldzie Trumpie. Były prezydent przyznaje, że obawia się agresji amerykańskiego polityka. W jego ocenie postać Trumpa budzi niepokój i jest trudna do jednoznacznej oceny. „Albo jest sowieckim agentem, albo niezwykle utalentowanym politykiem, który widzi, że świat wymaga reformy, ale próbuje go zreformować siłą” – powiedział.

Wałęsa podkreślił przy tym, że choć diagnozy Trumpa o potrzebie zmian na świecie są słuszne, jego metody są niedopuszczalne.

Lech Wałęsa porównuje swoje doświadczenia z Gorbaczowem i Jelcynem do obecnej postawy Putina. Noblista podkreśla, że z rosyjskim przywódcą należy rozmawiać jasno i twardo, bez „dyplomatycznych gierek”. „Powiedziałbym mu: Czego chcesz? Chcesz walki? Cała twoja broń jest do bani! Przestarzała. Nie miałbyś szans” – deklaruje Wałęsa, dodając: „nie denerwuj mnie, bo cię walnę!”. Jego zdaniem takiej „męskiej” rozmowy, jakiej doświadczał z Jelcynem, brakuje w dzisiejszych relacjach z prezydentem Rosji.

Przeczytaj również:

Źr. dorezczy.pl