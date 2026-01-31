Nowe akta sprawy Jeffreya Epsteina trafiły do publicznej wiadomości. Wśród ujawnionych dokumentów znalazła się korespondencja mailowa z Wojciechem Fibakiem, który wypowiedział się na temat sprawy dla WP SportoweFakty.

30 stycznia Departament Sprawiedliwości USA udostępnił nowe akta w sprawie Jeffreya Epsteina. Wśród dokumentów znalazła się jego korespondencja mailowa z osobami publicznymi, w tym z Billem Gatesem, Elonem Muskiem i Wojciechem Fibakiem. W jednym z e-maili z 2013 roku Epstein informował polskiego tenisistę o planowanym pobycie w Paryżu i pytał, czy Fibak również tam będzie.

„Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek” – tak odpisał Fibak, co ujawnił Departament Sprawiedliwości. Ponadto w innych korespondencjach Epsteina przy jego nazwisku pojawiała się adnotacja „Fine Arts Investments”, co wskazuje na inwestowanie w sztukę.

Sam zainteresowany wyjaśnił sprawę w rozmowie z WP Sportowe Fakty. „Podobnie jak wiele innych osób publicznych, należeliśmy do kręgu związanego z inwestycjami w sztukę i nieruchomości. Kontakt z września 2013 roku dotyczył mojej działalności kolekcjonerskiej” – powiedział Fibak.

73-latek należy do najbardziej znanych polskich kolekcjonerów sztuki. Od lat skupia się na polskim i europejskim malarstwie współczesnym. Promuje zarówno uznanych artystów, takich jak Fangor, Kantor czy Lebenstein, jak i młode pokolenie twórców.

Przeczytaj również:

Źr. Sportowe Fakty WP