Krzysztof Stanowski wdał się w polemikę z lewicowym politykiem Krzysztofem Śmiszkiem. Ten pierwszy poruszył temat migrantów.

Wszystko zaczęło się od wpisu, który w sieci zamieścił Śmiszek. – Widzę że skrajne prawactwo w furii, bo Hiszpania uregulowała status 500 tys. migrantów. Boja się jakiejś wyimaginowanej „Wielkiej Podmiany”. Ciągle się czegoś boją – napisał polityk w serwisie „X”.

Na tym jednak nie koniec. Śmiszek stwierdził bowiem, że konieczne jest stopniowe włączanie migrantów m.in. w polskie życie społeczne. – W Polsce też przyszedł już czas na poważną rozmowę o szerszym włączeniu migrantów w życie społeczne i polityczne – napisał.

Na wpis Śmiszka zareagował Krzysztof Stanowski. Dziennikarz, który pomieszkuje również w Hiszpanii, a konkretnie w Barcelonie, postanowił posłużyć się przykładem tego miasta. Przyznał, że to na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniło. – W Polsce przyszedł także czas na to, by powiedzieć, że chodzenie dzisiaj po Barcelonie to chodzenie po zupełnie innym mieście niż 10 lat temu. Żadnemu polskiemu miastu nie życzę takiej przemiany – napisał.

W Polsce przyszedł także czas na to, by powiedzieć, że chodzenie dzisiaj po Barcelonie to chodzenie po zupełnie innym mieście niż 10 lat temu. Żadnemu polskiemu miastu nie życzę takiej przemiany. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 1, 2026

Przeczytaj również: