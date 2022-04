Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss oświadczyła, że Ukraina powinna otrzymać od NATO broń ofensywną. Stwierdziła, że jest to konieczne, by powstrzymać rosyjski atak na Donbas.

Liz Truss poinformowała w najnowszym oświadczeniu, że nie wystarczy już przekazywanie Ukrainie broni defensywnej. Jej zdaniem, by kraj ten mógł odeprzeć rosyjską inwazję, powinien otrzymać od sojuszników z NATO broń ofensywną.

Zdaniem brytyjskiej minister spraw zagranicznych, jest to konieczne, by Ukraina utrzymała odzyskała kontrolę nad swoim terytorium. „Zbyt długo istniało fałszywe rozróżnienie między bronią defensywną a ofensywną. Stało się to dla niektórych pretekstem do ociągania się. Ten czas już minął. Sojusznicy z NATO jasno mówią, że dostarczamy broń ciężką. Tego właśnie potrzebuje Ukraina, aby powstrzymać najnowszą ofensywę Rosji i odzyskać kontrolę nad swoim terytorium” – powiedziała.

Liz Truss stwierdziła także, że „Wielka Brytania i inne mocarstwa zachodnie powinny dostarczyć Ukrainie samoloty”.

Źr.: BBC