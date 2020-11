Na jakiej podstawie (prywatne bojówki – red.) naruszają nietykalność cielesną osób, które do tego kościoła chcą wejść? – zastanawia się kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz w rozmowie z „RzeczpospolitaTV”.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznające tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z ustawą zasadniczą spotkało się z gwałtowną reakcją społeczeństwa. Protesty na ulicach nie są jedyną formą strajku, bowiem w ostatnich dniach dochodziło także do dewastacji fasad kościołów i zakłócania nabożeństw. Do tego typu zachowań sceptycznie podchodzi kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

– Sytuacja, która została stworzona przez TK nie może mieć miejsca, ale rzeczywiście niszczenie kościołów przez sprejowanie fasad, czy nawet przerywanie mszy świętych dla mnie – jako prawniczki i legalistki – jest pójściem za daleko – powiedziała w programie „#RZECZoPOLITYCE” w RzeczpospolitaTV.

Kandydatka na RPO: Na jakiej podstawie takie prywatne bojówki bronią dostępu do kościoła?

Rudzińska-Bluszcz zwraca również uwagę na drugą stronę sporu. W jej ocenie, w Polsce nie powinny działać grupy, które chronią kościoły. – RPO wystąpił z pytaniem do komendanta głównego policji, na jakiej podstawie takie prywatne bojówki bronią dostępu do kościołów? Na jakiej podstawie naruszają nietykalność cielesną osób, które do tego kościoła chcą wejść? – podkreśliła.

Kandydatka na RPO podkreśla, że w trakcie interwencji w Warszawie doszło do naruszenia nietykalności jednej z protestujących kobiet, którą wyniesiono. Rudzińska-Bluszcz uważa, że „obrońcy kościołów” nie mają do tego podstaw prawnych.

.@ZuzannaRB, społeczna kandydatka na RPO: Na jakiej podstawie prywatne bojówki bronią dostępu do kościołów? pic.twitter.com/6eQgz5HEsC — Rzeczpospolita (@rzeczpospolita) October 31, 2020

W piątek na profilu kandydatki na RPO pojawił się wpis nawiązujący do obecnego sporu ws. aborcji. Rudzińska-Bluszcz zwraca w nim uwagę na konieczność podjęcia rozmów rządu z protestującymi.

„Wiadomo ze kobiety nie ustąpią. Ale widać też, że coraz więcej przedstawicieli obozu rządzącego wyraża zrozumienie wobec ich powszechnego oburzenia. Zatem należy jak najszybciej zacząć działać” – napisała.

Źródło: rp.pl/ „RzeczpospolitaTV”, Twitter