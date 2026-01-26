Czterech mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat oraz 22-letnia kobieta odpowiedzą za bestialskie pobicie 40-letniego mężczyzny. Grupa napastników wtargnęła do mieszkania ofiary. Tam rozegrały się dramatyczne sceny.

Przerażające sceny rozegrały się w sobotę, 24 stycznia, około godz. 20.00 przy ulicy Drzymały w Częstochowie. Wstępne ustalenia policji wskazują, że grupa osób wtargnęła do mieszkania 40-latka. Następnie miało miejsce bestialskie pobicie przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu.

„Sprawcy przed przybyciem policjantów oddalili się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany mężczyzna z ranami kłutymi został przetransportowany do szpitala” – wyjaśniła Barbara Poznańska z komendy w Częstochowie, cytowana przez WP.

Szybko ustalono osoby odpowiedzialne za pobicie. Policjanci namierzyli i zatrzymali do sprawy czterech mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat oraz 22-letnią kobietę.

„Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Czynności w tej sprawie trwają. Zatrzymani wkrótce zostaną przesłuchani, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań” – powiedziała policjantka.

Wiadomo, że stan 40-latka jest stabilny. We wtorek odbędą się czynności z zatrzymanymi.

Przeczytaj również:

Źr. WP