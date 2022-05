Rafał Brzozowski pogratulował Krystianowi Ochmanowi awansu do finału tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Zdaniem ubiegłorocznego reprezentanta naszego kraju, Ochman ma szansę na to, by uplasować się w czołowej piątce.

W czwartek Krystian Ochman awansował z drugiego półfinału do finału tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. O jak najwyższe miejsce powalczy w sobotę wieczorem. Początek konkursu zaplanowano na godzinę 21:00.

Do występu Ochmana odniósł się Rafał Brzozowski, który reprezentował nasz kraj w ubiegłym roku. „Gratuluję Krystianowi. To jest wielki honor. Wielka duma i spełnienie marzeń każdego artysty!” – powiedział.

Brzozowski jest zdania, że Krystian Ochman w sobotę uplasuje się wysoko. „Jakbym miał typować, będzie to pierwsza piątka. Technicznie on wchodzi w bardzo wysokie rejestry. Śpiewa falsetem. Ja tak śpiewać nie potrafię” – stwierdził.

Czytaj także: Tak Krystian Ochman reprezentował Polskę w półfinale Eurowizji. Jest nagranie [WIDEO]

Źr.: RMF FM