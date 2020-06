Kampania wyborcza nie może być okresem, w którym podejmowane są nieodpowiedzialne decyzje – przekonuje Borys Budka. Szef Platformy Obywatelskiej zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z pytaniem dotyczącym wizyty w USA. Mówił o broni nuklearnej.

W poniedziałek Borys Budka pojawił się na konferencji prasowej we Wrocławiu. Lider Platformy Obywatelskiej wypowiedział się na temat ostatniego tygodnia kampanii wyborczej.

Polityk zwrócił uwagę na nadchodzącą wizytę Andrzeja Dudy w USA. – Jesteśmy tutaj po to, by w czasach, kiedy podejmowane w Polsce są bardzo ważne decyzje, zwrócić się z żądaniem do prezydenta Andrzeja Dudy. Z żądaniem by wszelkie decyzje i zobowiązania, które być może będą w najbliższych dniach zapadać, podejmowane były tu w Polsce – zaapelował Budka.

Szef PO tłumaczy, że decyzje dotyczące tak poważnych spraw powinny zapadać na polskim forum, po uzgodnieniu z opozycją. – Kampania wyborcza nie może być okresem, w którym podejmowane są nieodpowiedzialne decyzje, mające służyć wyłącznie kampanii wyborczej – zauważył.

W dalszej części swojego wystąpienia zasygnalizował, że w USA może dojść do decyzji rozmieszczenia w Polsce… broni nuklearnej. – Żądam od prezydenta Andrzeja Dudy jasnego stanowiska tu w Polsce, czy wizyta będzie dotyczyć również ewentualnego rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie naszego kraju – zaapelował.

