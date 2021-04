Borys Budka na antenie Polsat News komentował burzę wokół głosowania nad Funduszem Odbudowy. Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej ostro krytykowali Lewicę za deklarację poparcia Funduszu w zamian za spełnienie warunków. Teraz lider PO stwierdził, że… „nikt nie będzie głosował przeciwko pieniądzom dla Polski”.

We wtorek Lewica ogłosiła pozytywne zakończenie negocjacji z rządem w sprawie głosowania nad Funduszem Odbudowy. Na polityków tej formacji spadła ogromna krytyka ze strony innych środowisk opozycyjnych. Przede wszystkim tych związanych z Koalicją Obywatelską. Nie zabrakło nawet oskarżeń o „zdradę”.

Czytaj także: Sośnierz po odejściu z klubu PiS: „To jest po prostu obrzydliwe”

„Ja mam nadzieję, że Lewica jednak zdecyduje się na dobre rozwiązania i poparcie ustaw gwarancyjnych, o których mówimy” – stwierdził Budka. „A nie tych, które zostały przez nich albo wynegocjowane albo narzucone w zaciszach gabinetów” – dodał.

Szef PO ocenił również, że „opozycja musi współpracować”, bo „to pokazują wszelkie badania”. „Ale musi to być na partnerskich zasadach ” – zastrzegł Budka.

Budka oskarża Lewicę

Polityk stwierdził, że Lewica „przeszkodziła polskim samorządom, które dobrze negocjowały w komisji wspólnej rządu i samorządu”. „Dzisiaj pole negocjacji absolutnie zostało zamknięte. Skoro i tak wiadomo, że 4 maja Lewica i tak chce wspólnie z rządem przyjąć nie żadne KPO, tylko w ciemno ratyfikować dochody własne, bez żadnych gwarancji, że pieniądze te będą wydane uczciwie” – mówił Budka.

Czytaj także: „Zegar tyka, 24 godziny minęły”. Strajk Kobiet wydał komunikat

Budka zapewnił jednocześnie, że „nikt nie będzie głosował przeciwko pieniądzom dla Polski”. „Te pieniądze pójdą do polskiej gospodarki. Chyba nikt nie wierzy w to, że coś, co zostało zatwierdzone, nie będzie wykonane. Będzie. Tylko była olbrzymia szansa i ona nadal jest, by tak docisnąć rządzących, by po raz pierwszy te pieniądze nie były wydatkowane w sposób nieuczciwy” – stwierdził.

Źr. Polsat News