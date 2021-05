PiS zaprezentował dziś swój nowy program polityczno-gospodarczy pn. „Polski Ład”. Skomentował go lider Platformy Obywatelskiej – Borys Budka.

Zgodnie z zapowiedziami, obóz rządzący zaprezentował w sobotę oczekiwany program pod nazwą Polski Ład. Jako pierwszy na konwencji głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przedstawił zarys kilku propozycji zawartych w obszernym programie.

„Przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia programu Polski Ład: programu obszernego, wielkiego, programu, który został sformułowany niedawno i dzisiaj po różnego rodzaju przygodach ma być przedstawiony Polakom” – mówił Jarosław Kaczyński.

„W tej chwili jest szansa. Ta szansa jest tym wszystkim, co pokazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach covidu, co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki, obronę miejsc pracy. Co pokazaliśmy w rokowaniach w Unii Europejskiej, te 770 mld zł. To naprawdę jest szansa, szansa tego, by te polskie inspiracje załatwione w ciągu tego dziesięciolecia, lat 20., albo przynajmniej na początku kolejnego dziesięciolecia. Nie możemy tego zmarnować” – mówił prezes PiS.

Budka komentuje Polski Ład

Głos ws. nowego programu PiS zabrał Borys Budka. Lider PO zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do propozycji zaprezentowanych przez partię rządzącą. Polityk twierdzi, że nowy projekt PiS szczególnie obciąży jedną z grup społecznych. Jego zdaniem będą to przedsębiorcy.

„Świat po pandemii wymaga solidarności, a nie kolejnych podziałów. Obciążanie ciężko pracujących przedsiębiorców nowymi podatkami to zły pomysł” – napisał Borys Budka na swoim profilu społecznościowym. „Zamiast walki klasowej potrzebujemy odbudowania prawdziwej wspólnoty – bezpiecznej i umiejącej sprostać wyzwaniom przyszłości” – dodał.