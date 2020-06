Dziś na północnym wschodzie nadal będzie słonecznie☀️ Na pozostałym obszarze kraju postępujący od zachodu przelotny deszczu i #burze z gradem⛈️ Opady w burzach do 30 mm, na południu do 40 mm, porywy wiatru do 85 km/h. Na termometrach od 24°C do 28°C🌡️#IMGW #meteo #pogoda pic.twitter.com/xiwTJxCFBs