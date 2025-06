Bardzo groźny wypadek w miejscowości Rzepiennik Suchy w powiecie tarnowskim w Małopolsce. Bus przewożący w większości młode osoby w wieku od 13 do 17 lat wpadł do rowu. Kilka osób trafiło do szpitala z obrażeniami.

W niedzielę po godz. 6:00 w miejscowości Rzepiennik Suchy (pow. tarnowski, woj. małopolskie) bus zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Łącznie podróżowały nim 24 osoby (młodzież w wieku 13-17 lat, troje dorosłych i kierowca).

Ustalono, że bus przewoził uczestników spotkania młodzieży w Lednicy do Biecza w powiecie gorlickim. Policjanci potwierdzili, że jeszcze przed ich przybyciem wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach.

„Po przebadaniu przez strażaków i ratowników medycznych sześć osób trafiło do szpitala w celu dalszej hospitalizacji” – powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Na miejscu pracowało ponad 40 strażaków, ratownicy medyczni i policja.

Źr. RMF FM