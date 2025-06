45-letni ksiądz znaleziony na plebanii w parafii św. Zygmunta w Płocku. Diecezja Płocka potwierdziła tożsamość zmarłego i prosi wiernych o modlitwę. Sprawę wyjaśniają policjanci.

Diecezja potwierdziła, że zmarłym jest 45-letni ksiądz, który od 19 lat służył wiernym.

„Zmarłego Kapłana polecajmy w modlitwie Bożemu Miłosierdziu” – zaapelowali przedstawiciele Diecezji Płockiej, cytowani przez Wirtualną Polskę.

Sprawę badają policyjni śledczy. Na chwilę obecną nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci kapłana. Policjanci nieoficjalnie przekazali, że wszystko wskazuje na to, iż do śmierci duchownego nie przyczyniły się osoby trzecie.

Jak informuje WP zmarły, to Ks. Krzysztof Szuliński urodził się w Płocku w 1980 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 r. Ksiądz Szuliński przez lata pełnił funkcję kapelana w różnych instytucjach, w tym w hospicjum i Domu Pomocy Społecznej.

Źr. WP