Największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego jest też dużym rynkiem nieruchomości. Z jakimi kosztami muszą się liczyć nabywcy mieszkań oferowanych na bydgoskim rynku wtórnym? Od czego zależą ceny lokali? Podpowiadamy!

Co wpływa na cenę za 1 mkw. mieszkania?

Z raportów branżowych wynika, że w ostatnich latach ceny nieruchomości systematycznie rosły. Nie każdy ma jednak świadomość czynników mających wpływ na wartość mieszkania. Co należy uwzględnić, dokonując wyceny nieruchomości?

Mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy – ceny uzależnione są od następujących czynników:

powierzchnia mieszkania – im większe jest mieszkanie, tym jest droższe, chociaż cena w przeliczeniu na mkw. może być korzystniejsza,

standard wykończenia – za mieszkanie po remoncie i przygotowane do zamieszkania trzeba naturalnie zapłacić więcej niż za lokal do gruntownego odnowienia,

usytuowanie lokalu w budynku – z reguły mieszkania na parterze są tańsze niż te na pierwszym, drugim czy kolejnych piętrach,

lokalizacja – mieszkania położone w centrum miasta są droższe niż lokale znajdujące się na przedmieściach,

otoczenie – bliskość terenów zielonych czy rzeki również zwiększa wartość mieszkania.

Ile trzeba zapłacić za mieszkanie w Bydgoszczy?

Jak podaje Bankier.pl, w kwietniu 2022 r. średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania z rynku wtórnego wynosiła 6917 zł – to o 11,1 proc. więcej niż roku wcześniej. Mimo że ceny wzrosły, to osoby, które zdecydowały się na zakup mieszkania z drugiej ręki, nie mają powodów jedynie do narzekań – na rynku pierwotnym było jeszcze drożej. Średnia cena ofertowa proponowana przez przedstawicieli firm deweloperskich wynosiła 7819 zł za mkw. Jak łatwo policzyć, różnica to aż 902 zł.

Koszty zakupu mieszkania z rynku wtórnego to nie tylko kwota dla sprzedającego. Nabywcy muszą liczyć się także z wydatkami związanymi z transakcją zakupu nieruchomości. Należą do nich choćby koszty notarialne, prowizja pośrednika (gdy pośredniczył on w transakcji) czy wreszcie wynagrodzenie specjalistów – radcy prawnego, rzeczoznawcy majątkowego i eksperta, który sprawdził nieruchomość pod względem stanu technicznego.

Czy warto kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

Mieszkania z drugiej ręki na bydgoskim rynku (podobnie jak w innych miastach Polski) cieszą się sporą popularnością – potwierdzają to liczne raporty. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest możliwość niemal natychmiastowego przejęcia nieruchomości od sprzedającego. Wśród innych zalet lokali używanych można wskazać:

brak ograniczeń w kwestii wyboru lokalizacji mieszkania – co jest niespotykane na rynku pierwotnym,

możliwość obejrzenia mieszkania i jego najbliższego otoczenia – w przypadku lokali z rynku pierwotnego nabywcom musi wystarczyć makieta,

możliwość przejęcia mieszkania wraz z wyposażeniem – dzięki czemu nie trzeba zajmować się aranżacją wnętrza.

Kto szczególnie powinien rozważyć zakup mieszkania na bydgoskim rynku wtórnym? Zarówno osoby, które dysponują ograniczonym budżetem na zakup nieruchomości, jak i nabywcy, którym zależy na zminimalizowaniu ryzyka transakcji.

