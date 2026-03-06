Klub Carina Gubin poinformował o śmierci swojego zawodnika. Zmarł 21-letni Jakub Łaboda.

W oświadczeniu zarząd i sztab szkoleniowy wyrazili głęboki żal i przekazali kondolencje najbliższym piłkarza. Podkreślono, że Łoboda był nie tylko wartościowym zawodnikiem na boisku, ale także kolegą, który wnosił do drużyny pozytywną atmosferę i zaangażowanie.

– Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego zawodnika Jakuba Łobody. Składamy wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłego zawodnika – czytamy w klubowym komunikacie.

– ,,Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy”. Jakubie, spoczywaj w spokoju – czytamy w dalszej części.

Zawodnik w przeszłości grał również w młodzieżowych drużynach Zagłębia Lubin. Ten klub również pożegnał piłkarza.

– Według informacji „Gazety Lubuskiej”, przyczyną śmierci młodego zawodnika było potrącenie przez pojazd na drodze krajowej K-32 w okolicach miejscowości Dzikowo w powiecie krośnieńskim. Do wypadku doszło w czwartek, 5 marca, w godzinach wieczornych – podaje serwis transfery.info.

