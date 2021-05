Jacek Kurski pod ostrzałem. Prezes TVP otrzymał cios od… jednej z polskich celebrytek. W całą sprawę wmieszany jest również Rafał Brzozowski, który niedawno pożegnał się z Eurowizją na etapie eliminacji.

Rafał Brzozowski, mocno promowany przez TVP, nie wystąpi w finałowym koncercie Eurowizji. Piosenkarz odpadł bowiem z plebiscytu na etapie eliminacji. Po odpadnięciu na wokalistę spadła fala krytyki. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać celebrytka Maffashion. Na instastories pokazała, że dopinguje go przed telewizorem, jednak przyznała, że jest „team Alicja Szemplińska”.

„Dla jasności. Już tygodnie temu wypowiadałam się, jak absurdalny jest dla mnie wybór Rafała i tej piosenki. Absurdalny byłby wybór kogokolwiek, kto nie został wytypowany w wyniku głosowania widzów, bo to nieuczciwe! Kiedy ogłoszono naszą „propozycję” byłam wyraźnie oburzona. Widzowie głosowali, wygrała Alicja, a później wszyscy zostali oszukani. To nie Rafał powinien stać na scenie” – napisała.

„Zaapelowałam o chociaż trochę empatii. Nikt nie zasługuje na taki hejt. Można napisać wiele: „Nie masz szans wygrać, bla, bla”, ja też się podśmiewałam w duszy… Ale to, co było wypisywane o tym człowieku na przestrzeni tygodni, było chyba zbyt okrutne” – broniła swojego instastories niedługo później.

Jacek Kurski pod ostrzałem. Zaatakowała go celebrytka

To jednak nie koniec komentarzy ze strony Maffashion. Celebrytka postanowiła bowiem uderzyć w Jacka Kurskiego. W ostrych słowach odniosła się do wpisu prezesa TVP, który nazwał występ Rafała Brzozowskiego „jednym z najlepszych”.

„Co ty Jacek bredzisz?” – zapytała wprost blogerka i celebrytka. „To tylko ty naraziłeś Rafała na ten hejt, wybierając według własnego widzimisię osobę, która będzie nas reprezentować! I nieważne, że ludzie byli oburzeni, negowali ten wybór. Ktoś inny miał polecieć jako reprezentant naszego kraju – Alicja Szemplińska” – dodała.

Kurski w swoim wpisie podkreślał również, że „z podziwem” obserwował, jak Brzozowskiego wspierają „znajomi z branży”. „O jakim Pan wspieraniu pisze? Nie wiem, kto wspierał (…) Ewentualnie ci, co znają się z Rafałem i byliby solidarni bez względu na to, co by zaprezentował na scenie. Inni ludzie, w tym także ja, nie mogli już patrzeć na hejt, jaki leci w stronę tego człowieka. Z czystej empatii, bo nikt nie zasługuje na taki lincz” – skomentowała celbrytka.