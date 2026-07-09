Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Chełma i powiatu chełmskiego. Powodem są zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren alarmowych.

W przesłanej wiadomości RCB poinformowano, że ćwiczenia odbędą się 9 lipca w godzinach od 08:30 do 10:00. Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie spokoju.

Treść alertu brzmi: „Uwaga! Dziś (09.07) w godz. 08:30–10:00 na terenie Chełma i powiatu chełmskiego odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

Jak przekazał Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm, działania mają charakter wyłącznie treningowy i służą sprawdzeniu sprawności systemu ostrzegania oraz alarmowania ludności.

Podczas ćwiczeń emitowany był jednominutowy ciągły sygnał syren alarmowych. Władze podkreślają, że jest to element zaplanowanych testów, dlatego mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych dodatkowych działań ani traktować sygnału jako rzeczywistego zagrożenia.

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