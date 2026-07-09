Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał poprosić Karola Nawrockiego o dłuższą rozmowę podczas szczytu NATO w Ankarze. Takie informacje przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. Spotkanie trwało około godziny i w dużej mierze dotyczyło napięć w relacjach polsko-ukraińskich.

Jak wyjaśnił Przydacz na antenie RMF FM, pierwszego dnia szczytu doszło do krótkiego, kurtuazyjnego spotkania obu przywódców. Wówczas to właśnie Wołodymyr Zełenski miał zaproponować przeprowadzenie dłuższej rozmowy.

– Pan prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Zełenskim. Najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia. I wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy. Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę – powiedział Marcin Przydacz.

Według szefa prezydenckiego BPM rozmowa niemal w całości poświęcona była relacjom Polski i Ukrainy oraz sporowi wokół gloryfikowania OUN-UPA. Jak przekazał, Karol Nawrocki przedstawił ukraińskiemu prezydentowi polskie stanowisko oraz historyczne argumenty dotyczące tej kwestii. – Prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, dla których polska opinia publiczna jest oburzona. Zostały przedstawione fakty natury historycznej. Myślę, że o wielu kwestiach prezydent Zełenski nie wiedział i dowiedział się z rozmowy z historykiem. Prezydent Nawrocki jest przecież doktorem historii – relacjonował Przydacz.

Minister podkreślił również, że polski prezydent jasno zaznaczył, iż stanowisko Warszawy wobec OUN-UPA pozostaje niezmienne. – Sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. Polska nie zmieni swojego podejścia. Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i będzie to powodować pogorszenie relacji. Ukraina musi wybrać, czy chce mieć dobre, czy złe relacje z Polską – podsumował Marcin Przydacz.

Spotkanie w Ankarze było pierwszą bezpośrednią rozmową Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego po decyzji polskiego prezydenta o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego w związku ze sporem dotyczącym upamiętniania UPA.

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