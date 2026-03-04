Chiny w najbliższym czasie wyślą w rejon Bliskiego Wschodu specjalnego wysłannika. Jego zadaniem będzie prowadzenie mediacji. Szef chińskiego MSZ Wang Yi poinformował o swojej decyzji przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów telefonicznych.

„Chiny doceniają powściągliwość Arabii Saudyjskiej i jej wytrwałość w rozwiązywaniu sporów środkami pokojowymi” – powiedział Wang. Deklaracja padła w trakcie rozmowy telefonicznej ze swoim saudyjskim odpowiednikiem, cytowanej przez chińskie ministerstw.

Wang dodał, że „czerwona linia”, jaką są ataki na ludność cywilną nigdy nie powinna zostać przekroczona.

Chiński minister dodał również, że cele nie mające charakteru militarnego, w tym te związane z energią, nie powinny stanowić przedmiotu ataków. Zaapelował również o ochronę bezpieczeństwa szlaków żeglugowych.

Kilka dni wcześniej rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin Mao Ning w ostrym tonie wypowiadała się na temat ataku USA i Izraela na Iran. „Atak i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu jest poważnym naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowe normy w stosunkach międzynarodowych. Chiny z całą mocą się temu sprzeciwiają i to potępiają” – podkreśliła.

