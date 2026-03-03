Sekretarz stanu USA Marco Rubio ujawnił, że decydującą rolę przy podjęciu decyzji o uderzeniu na Iran odegrał Izrael. Ta wypowiedź odsłania częściowo kulisy operacji zbrojnej.

Od początku ataku na Iran przedstawiciele USA mówili o prewencyjnym uderzeniu wyprzedzającym. Teraz Marco Rubio nieco wyjaśnił, na czym miało polegać rzekome zagrożenie ze strony Iranu. Okazuje się, że kluczową rolę odegrał Izrael.

„Wiedzieliśmy, że Izrael podejmie działania, że spowoduje to atak na siły amerykańskie. Wiedzieliśmy, że jeśli nie zaatakujemy ich prewencyjnie, zanim przeprowadzą te ataki, poniesiemy większe straty” – powiedział Rubio.

Wiele pytań o powody ataku budził fakt, że nastąpił on pomiędzy kolejnymi rundami negocjacji. „Istniało absolutnie bezpośrednie zagrożenie, a bezpośrednim zagrożeniem było to, że wiedzieliśmy, iż jeśli Iran zostanie zaatakowany – a wierzyliśmy, że zostanie zaatakowany – natychmiast zwróci się przeciwko nam” – powiedział Rubio.

Amerykański sekretarz stanu stwierdził, że podjęto „proaktywne działania obronne”, aby zapobiec wyrządzeniu większych szkód. Rubio zapowiedział także, że „najmocniejsze uderzenia” w Iran mają dopiero nadejść.

„Nie wiem, ile to potrwa, mamy cele. Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć te cele” – podkreślił.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News