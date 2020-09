Swiatłana Cichanouska przyjechała do Warszawy. Na miejscu spotkała się z premierem Mateuszem Morawiecki. Dziennikarz RMF FM pokazał, jak „od kuchni” wyglądało przyjęcie polityk w stolicy.

Swiatłana Cichanouska to rywalka Aleksandra Łukaszenki w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi. Ich zwycięzcą, zdaniem tamtejszych władz, został Łukaszenka, jednak istnieją duże przesłanki, że wybory zostały sfałszowane. To wywołało z kolei protesty na białoruskich ulicach, a Cichanouska wyrosła na liderkę opozycji.

Dziś polityk przyjechała do Warszawy, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Wygłosiła również wykład na Uniwersytecie Warszawskim.

„Kilka miesięcy temu nie mogłam sobie nawet wyobrazić, że będę występowała w imieniu mojego narodu” – mówiła wyraźnie zestresowana działaczka opozycyjna. „Dla mnie wszystko zmieniło się kiedy mój mąż został zatrzymany przed kampanią prezydencką. Zrobiłam to z miłości, taki był mój wybór. Wszyscy, którzy wierzyli mojemu mężowi, zaczęli wierzyć nagle we mnie – widziałam nadzieję w ich oczach, nie mogłam się wycofać, nie mogłam się odsunąć. To była jednak trudna droga, bałam się każdego dnia. Codziennie musiałam pokonywać strach” – dodała.

Cichanouska przyznała również, że czuje się oszukana. Chodzi oczywiście o wynik wyborów prezydenckich, które jej zdaniem zostały sfałszowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. „9 sierpnia głosy Białorusinów zostały skradzione. Wiem, że to ja zostałam wybrana na prezydenta” – powiedziała białoruska opozycjonistka.

Cichanouska w Warszawie. Dziennikarz pokazał nagranie

Wizyta Cichanouskiej nie różniła się niczym od wizyt czołowych światowych i europejskich przywódców. Patryk Michalski, dziennikarz RMF FM, opublikował na swoim profilu nagranie, na którym widać, jak obsługiwały je służby.

„Wizyta Swiatłany Cichanouskiej w Polsce pod względem bezpieczeństwa, nie różni się niczym od wizyt głów państw” – napisał Michalski na Twitterze.