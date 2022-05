Co ogłosi Władimir Putin 9 maja podczas obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa? Nad tym głowią się eksperci na całym świecie. Głos w tej sprawie postanowił zabrać również dziennikarz RMF FM, Krzysztof Berenda.

9 maja dla wielu ekspertów miał być momentem przełomowym dla Rosjan walczących na Ukrainie. Mówiło się, że podczas obchodów Dnia Zwycięstwa Władimir Putin miał ogłosić zajęcie Ukrainy i obalenie tamtejszego rządu. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Obecnie wojska dyktatora walczą w Donbasie, jednak notują ograniczone postępy.

Dzień Zwycięstwa zbliża się jednak wielkimi krokami, a Rosjanie, chcą nadal utrzymywać propagandową narrację, muszę ogłosić tego „coś mocnego”. Co to będzie? Na analizę tej kwestii pokusił się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, który wziął na warsztat jeden z rosyjskich plakatów zapowiadających Dzień Zwycięstwa.

– Moskwa zawalona plakatami z okazji zawsze hucznie obchodzonego tam święta zakończenia II wojny św. Tym razem na plakatach obok napisu: „9 maja.Zwycięstwo!” umieszczana jest data 1945-2022.Że niby spodziewają się sukcesu jak 1945,że niby jak wtedy gonią „faszystów” – napisała Barbara Włodarczyk, dziennikarka TVP zajmująca się rosyjską tematyką.

Moskwa zawalona plakatami z okazji zawsze hucznie obchodzonego tam święta zakończenia II wojny św.Tym razem na plakatach obok napisu: "9 maja.Zwycięstwo!" umieszczana jest data 1945-2022.Że niby spodziewają się sukcesu jak 1945,że niby jak wtedy gonią "faszystów" #Rosja #agresja pic.twitter.com/n1P9Xtobzt — Barbara Włodarczyk (@BarbaraWlodarcz) May 1, 2022

Plakat na swoim profilu udostępnił wspomniany Berenda, który postanowił przeanalizować, co 9 maja może ogłosić Putin. – To brzmi jak zapowiedź ogłoszenia 9. maja triumfu. A więc zakończenia wojny. Zapewne putin powie swoim trollom, że wygrał. I niech sobie mówi co chce. Byle normalnym ludziom dał spokój – napisał Berenda (pisownia oryginalna).