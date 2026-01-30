Opublikowano wyniki najnowszego sondażu, w którym sprawdzano, co Ukraińcy sądzą o Polakach. Jak się okazuje, blisko połowa naszych sąsiadów ma o nas dobrą opinię.

W sondażu sprawdzano również, jak Ukraińcy postrzegają inne kwestie. Zapytano m.in., które z państw europejskich najbardziej pomaga Ukrainie w sferze wojskowej. 32 proc. z nich wskazało na Wielką Brytanię, 29 proc. na Niemcy, zaś 14 proc. na Polskę. Kolejna jest Francja (4 proc.) .

Co zaskakujące, Niemcy znaleźli się również na czele w kategorii dotyczącej pomocy humanitarnej. Ukraińcy uważają w 25 proc., że najwięcej udzielili im jej Niemcy. 23 proc. uważa, że Polska, a 11 proc. wskazało Wielką Brytanię. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 26 proc. badanych.

Pytano również, co Ukraińcy myślą o Polakach. Aż 43 proc. badanych pozytywnie postrzega Polaków (w tym 37 proc. ma dobrą opinię, 6 proc. bardzo dobrą). Złą lub bardzo złą opinię wyraziło odpowiednio 6 i 2 proc. badanych. Neutralną opinię – 49 proc.

Padło też pytanie o trafność sformułowań na temat Polaków. Zdaniem 47 proc. ankietowanych całkowicie trafne jest określenie „sąsiedzi”. Na drugim miejscu znaleźli się „sojusznicy” – według 28 proc. to bardzo trafna definicja wzajemnych relacji. 24 proc. wskazało określenie „partnerzy”, 18 proc. „przyjaciele”. Za „konkurentów” uważa nas 16 proc. badanych, zaś 11 proc. wskazało określenie „bracia i siostry”.

