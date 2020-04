Wygląda na to, że Ola, córka Kasi Kowalskiej, wraca powoli do zdrowia. Wokalistka pod koniec marca poinformowała, że jej mieszkająca w Wielkiej Brytanii córka trafiła do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem.

O chorobie swojej córki Kasia Kowalska poinformowała pod koniec marca. Ola trafiła do szpitala w Wielkiej Brytanii z powodu zakażenia koronawirusem. Wokalistka informowała o całej sytuacji ze łzami w oczach, mówiła, że ma problemy ze zdobyciem jakichkolwiek informacji na jej temat.

Kasia Kowalska rozważała wówczas sprowadzenie córki do kraju, w pomoc chciała zaangażować się nawet Dominika Kulczyk. Niestety, stan 22-latki nie pozwalał wówczas na transport, który niósł za sobą ogromne ryzyko. Wygląda jednak na to, że stan zdrowia córki wokalistki w ostatnim czasie uległ poprawie.

Kasia Kowalska zamieściła na Instagramie wpis, do którego dołączyła pochodzącą sprzed kilku lat wspólną fotografię z córką. Wokalistka poinformowała, że stan zdrowia 22-latki uległ poprawie. „Dziś pierwszy raz od 3 tygodni poczułam ulgę. Ola pomału wraca do zdrowia. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali. Dziękuję za wsparcie. To był ciężki czas, ale wierzymy, że najgorsze za Nami” – napisała. Na koniec dodała hashtag „#uważajcienasiebie”.

Źr.: Instagram/kasia_kowalskaofficial