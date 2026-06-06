Mieszkańcy miejscowości Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim byli świadkami niezwykle groźnego zjawiska atmosferycznego. W piątek przez okolicę przeszła trąba powietrzna, której pojawienie się zostało zarejestrowane na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych.

Choć prognozy wskazywały na możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych, skala wydarzenia zaskoczyła zarówno mieszkańców, jak i obserwatorów pogody. Wir powietrzny był widoczny nad okolicznymi polami i przez kilka minut przemieszczał się w rejonie wsi.

Jak poinformował Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zdarzenie zostało zakwalifikowane przez Europejską Bazę Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych jako tornado, czyli trąba powietrzna.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.



Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb — Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026

To kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnich dniach. Kilka dni wcześniej tornado odnotowano również w Balcerzowicach w województwie opolskim. Żywioł spowodował tam znaczne straty materialne. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Powiatowy nadzór budowlany zdecydował o wyłączeniu z użytkowania dwóch budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia domów i tymczasowo zamieszkali u swoich rodzin.

Eksperci zwracają uwagę, że sezon burzowy dopiero się rozpoczyna, a wysokie temperatury i napływ wilgotnego powietrza sprzyjają powstawaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia burz.

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