W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, jednak szczęście dopisało również graczom z Polski. Dwóch uczestników loterii trafiło nagrodę trzeciego stopnia, dzięki czemu każdy z nich wzbogaci się o ponad 1,4 mln zł.

W losowaniu z 5 czerwca 2026 roku wylosowano liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7. Żadnemu z graczy w krajach uczestniczących w loterii nie udało się poprawnie wytypować pełnego zestawu liczb, dlatego główna wygrana nie została rozbita. Nagrody drugiego stopnia (5+1) trafiły do dwóch osób – z Włoch i Finlandii. Każda z nich otrzyma 923 584,20 euro, co w przeliczeniu daje blisko 4 mln zł.

Jeszcze większe emocje wzbudziły wygrane trzeciego stopnia (5+0). Takich szczęśliwców było czterech – dwóch w Polsce oraz po jednym w Danii i Finlandii. Każdy z nich wygrał 260 429,20 euro, czyli około 1 442 811 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wygrane przekraczające 2 280 zł objęte są w Polsce 10-procentowym podatkiem. Oznacza to, że część wygranej zostanie automatycznie odprowadzona do Urzędu Skarbowego przez Totalizator Sportowy jeszcze przed wypłatą środków.

Brak głównej wygranej oznacza również wzrost kumulacji. W kolejnym losowaniu gracze będą walczyć o około 150 mln zł.

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