Justyna Dobrosz-Oracz wyprowadziła z równowagi ministra? Przemysław Czarnek był wyraźnie zdumiony, kiedy usłyszał pytanie dziennikarki „Gazety Wyborczej” dotyczące „zakazu seksu”…

Justyna Dorbosz-Oracz regularnie odpytuje polityków na korytarzach sejmowych. W mediach największą popularnością cieszą się zwłaszcza ostre wymiany zdań dziennikarki „Gazety Wyborczej” z przedstawicielami obozu rządzącego.

Ostatnio furorę w mediach społecznościowych zrobiło nagranie, na którym Dobrosz-Oracz rozmawia z ministrem edukacji i nauki podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przemysław Czarnek był wyraźnie zdziwiony, tym co usłyszał.

– Czy pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności? – pyta dziennikarka. – Pani jest głupia, czy po prostu tak tylko mówi? – odparł minister. Na odpowiedź dziennikarki nie trzeba było długo czekać. Dobrosz-Oracz domagała się przeprosin. – To pan plecie głupoty polityczne, to trzeba za to brać odpowiedzialność później. Przeprosi pan? – mówiła.

– Proszę mnie przeprosić, że pani mnie atakuje – odpowiedział Czarnek.

Gdyby Polska miała premiera, a nie klakiera Kaczyńskiego, to po takich słowach minister zostałby wyrzucony na zbity pysk. A Tobie @CzarnekP radzę, kup kwiaty, wracaj do Karpacza i przepraszaj, bo chamskie to było okrutnie.



Wideo @WideoWyborcza pic.twitter.com/7KsXZmI7Lg — Tomasz Trela (@poselTTrela) September 7, 2022

Redaktor Justyna Dobrosz-Oracz nie jest głupia, ale ten kto jest w stanie uwierzyć, że Czarnek chce zakazać seksu dla przyjemności to już bardzo głupi jest. I takich nam chyba nie żal, co? pic.twitter.com/Tw7qPIj3a3 — Jakub Augustyn Maciejewski 🇵🇱🤝🇺🇦 (@Maciejevvski) September 7, 2022