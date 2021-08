Wczesną jesienią w Sejmie będzie głosowany przepis, który uwalnia możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że na kierunkach strategicznych musimy w szczególności stawiać na kształcenie Polaków.

W środę w Telewizji Republika Czarnek był pytany o zmiany, jakie czekają na uczniów wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Minister edukacji i nauki podkreślił, że podstawy programowe nie uległy zmianie i zaznaczył, że prace nad nimi nadal trwają.

„Ale mamy od 1 września dodatkowe zajęcia, z których skorzysta ponad 95 proc. szkół” – powiedział. Jak mówił, na ten cel przeznaczonych zostało ponad 180 mln zł. „Dzięki tym środkom dzieci i młodzież w każdej klasie w każdej szkole będą miały dodatkowe zajęcia stacjonarne, żeby nadrobić zaległości z nauki zdalnej” – wyjaśnił.

„Mamy również program, który będę ogłaszał jutro – tzw. +fundusz Czarnka+, przeciwko któremu protestowała opozycja, a dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogły masowo wyjeżdżać na wycieczki szkolne, do muzeów, do miejsc kultury, do miejsc pamięci narodowej, do miejsc związanych z wybitnymi naszymi przodkami, po to, żeby poznawać historię, poznawać Polskę i twórców tej polskości, dzięki której dzisiaj żyjemy w wolnym kraju” – powiedział.

Dodał, że o szczegółach będzie informował w czwartek, natomiast o innych nowościach „niebawem” będzie komunikował premier Mateusz Morawiecki.

Minister edukacji i nauki nawiązał także do kwestii związanych ze szkolnictwem wyższym. „W strategicznych kierunkach, takich jak medycyna czy informatyka (…) musimy zadbać o to, by przyjmowani byli przede wszystkim ci, którzy zostaną następnie w Polsce i w Polsce będą pracować: w polskich firmach, w polskich szpitalach, w polskiej służbie zdrowia” – zapowiedział. „To jest nasz interes i na to będziemy musieli zwracać uwagę” – podkreślił.

Poinformował przy tym, że na razie nie ma pomysłu, by wróciły egzaminy wstępne na uczelnie. Przypomniał, że w ramach autonomii uczelnie same decydują o tym, jaki przyjmują sposób rekrutacji i mogą wprowadzać egzaminy wewnętrzne. Jednak generalną zasadą wciąż jest egzamin maturalny.

„Natomiast co do samej rekrutacji: po to właśnie na takim kierunku, jak kierunek lekarski powstaje przepis i będzie głosowany w Sejmie wczesną jesienią tego roku, który uwalnia możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach, niż medyczne” – podkreślił.

Zaznaczył przy tym, że w perspektywie następnych dziesięciu lat potrzebujemy kilkudziesięciu tysięcy lekarzy więcej, aniżeli są w stanie wykształcić uczelnie medyczne. „Dlatego będziemy otwierać kierunki lekarskie na innych uczelniach i po to ten przepis tworzymy, żeby polscy studenci mogli dostawać się na studia w Polsce, a nie jeździć na Ukrainę, do Lwowa, czy Iwano-Frankowska” – wyjaśnił.

„I również w ten sam sposób będziemy przyjmować na informatyce” – zapowiedział. „Ci ludzie, którzy chcą tutaj w Polsce pracować i zostać, a to są przede wszystkim Polacy, powinni mieć dostęp do tych studiów” – dodał. Przekonywał jednocześnie, że to nie oznacza „zamknięcia się na zagranicę”, ani „segregacji”, czy też „wypchnięcia obcokrajowców z polskich uczelni”.

„Zapraszamy również osoby z zewnątrz, z zagranicy, do tego, żeby studiowały w Polsce, natomiast musimy mieć na względzie również polski interes narodowy, interes społeczeństwa polskiego i w takich kierunkach strategicznych musimy stawiać na kształcenie Polaków w szczególności” – podkreślił.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Daria Kania