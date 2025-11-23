Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że podtrzyma kontrowersyjną decyzję swojego poprzednika. Szymon Hołownia zabronił wstępu do Sejmu Braunowi z powodu jego wypowiedzi publicznych.

W sobotę Grzegorz Braun pojawił się w pobliżu obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie krytycznie wypowiadał się o statusie tego muzeum. „Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni” – mówił europoseł.

W niedzielę do sprawy nawiązał Czarzasty, który uderzył w Brauna. „Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu” – mówił.

Czarzasty zapewnił, że nie wpuści Brauna do Sejmu. „Nie można tak traktować po prostu ludzi, tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu” – zapowiedział.

Marszałek przekonywał, że „wszystkie konflikty biorą się od słowa, od nienawiści, od tego, że jedni chcą więcej niż im się należy”. Dodał przy tym, że konflikt rosyjsko-ukraiński, „również zaczynał się od słów”.

Źr. RMF FM