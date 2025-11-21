Adam Andruszkiewicz w programie „Tłit” Wirtualnej Polski otwarcie skrytykował Grzegorza Brauna. Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP zarzucił liderowi Konfederacji Korony Polskiej, że ten ostro atakuje Ukrainę, a Rosję oszczędza.

W rozmowie padło pytanie, czy Grzegorz Braun powinien się liczyć z możliwością delegalizacji jego ugrupowania. „Czasy delegalizacji partii, które funkcjonują w polskim parlamencie, mam nadzieję, mamy za sobą” – odparł wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Andruszkiewicz zwrócił uwagę na publikacje pojawiające się w mediach społecznościowych Brauna. „Grzegorz Braun, jeśli byśmy weszli na jego profil na X, poświęca bardzo wiele krytyki Ukrainie, a Rosji już jakoś nie bardzo. Coś tu się nie zgadza” – mówił.

„Uważam, że są sytuacje, w których Grzegorz Braun nie staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o interesy państwowe” – mówił Andruszkiewicz. „Grzegorza Brauna często nie stać na to, żeby wprost wyjść i powiedzieć, że Rosja jest agresorem, którego trzeba odeprzeć” – dodał.

Polityk zastrzegł przy tym, że uważa większość wyborców Brauna za patriotów.

