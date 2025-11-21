Premier Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do amerykańskiej propozycji pokojowej dotyczącej Ukrainy, podkreślając, że „w sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy”.

Jego komentarz pojawił się po publikacji portalu Axios, który ujawnił 28-punktowy plan USA przewidujący m.in. rezygnację Kijowa z aspiracji do NATO, redukcję armii oraz oddanie Rosji części terytorium.

Tusk, reagując na te doniesienia, zaznaczył również: „Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas”, wskazując na konieczność poszanowania suwerenności stron bezpośrednio zaangażowanych w konflikt.

Według informacji mediów amerykańskich plan, którego autorem ma być Steve Witkoff, powstał bez konsultacji z Ukrainą, natomiast zakładał rozmowy jedynie ze stroną rosyjską.

Cała sytuacja wywołała szeroką debatę międzynarodową, ponieważ propozycje pomijające stanowisko Ukrainy budzą zrozumiałe kontrowersje i obawy o trwałość ewentualnego porozumienia. Wypowiedź premiera podkreśla znaczenie podmiotowości państw dotkniętych konfliktem i przypomina, że pokój narzucony z zewnątrz nie ma szans na stabilność. W tym kontekście rośnie oczekiwanie, by wszelkie inicjatywy dyplomatyczne opierały się na dialogu, a nie jednostronnych ustaleniach.

All the decisions concerning Poland will be taken by Poles. Nothing about us without us. When it comes to peace, all the negotiations should include Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 21, 2025

