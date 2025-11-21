Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie do narodu ukraińskiego. Ma to związek z planem pokojowym Donalda Trumpa, który przez ekspertów jest oceniany jako bardzo niekorzystny dla Ukrainy.

Plan Donalda Trumpa jest bardzo krytycznie oceniany przez ekspertów i analityków. Ci wskazują, że kilkudziesięciopunktowy program de facto postawi Ukrainę w krytycznej sytuacji i sprawi, że pokój zostanie zawarty wyłącznie na warunkach Rosji. Putin wyjdzie z wojny wygrany.

Z tego względu Wołodymyr Zełenski zdecydował się wygłosić orędzie do narodu. Jego zdaniem Ukraina stoi obecnie przed dramatycznym wyborem, który może być katastrofalny w skutkach dla całej ukraińskiej społeczności. Stawia też przyszłość państwa pod dużym znakiem zapytania.

– Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo ekstremalnie trudna zima i dalsze ryzyko. Życie bez wolności, bez godności, bez sprawiedliwości – powiedział Zełenski, czym de facto potwierdził, że Ukraina ma być naciskana przez USA, by przyjąć plan pokojowy.

– Będą oczekiwać od nas odpowiedzi. Chociaż w rzeczywistości złożyłem ją już (…), kiedy składając przysięgę wierności Ukrainie, powiedziałem: zobowiązuję się bronić suwerenności i niepodległości Ukrainy wszystkimi moimi uczynkami, bronić praw i wolności obywateli, przestrzegać Konstytucji i praw Ukrainy, wypełniać swoje obowiązki w interesie wszystkich rodaków i podnosić autorytet Ukrainy na świecie – dodał.

Zełenski w orędziu do ukraińskiego narodu

Zełenski zapowiedział, że chce współpracować z USA i pozostałymi partnerami. Celem ma być znalezienie optymalnego rozwiązania. – Będę przedstawiał argumenty, przekonywał, proponował alternatywy, ale na pewno nie damy wrogowi powodu, by powiedział, że to Ukraina nie chce pokoju, że to ona zakłóca proces i że Ukraina nie jest gotowa na dyplomację. To się nie stanie – oznajmił.

Ukraiński prezydent przyznał też, że liczy na innych europejskich przywódców, którzy zrozumieją to, iż Ukraina obecnie oddziela Europę „od planów Putina”. Nazwał przy tym swój kraj „tarczą”.

Zwrócił się także do obywateli, których nazwał „stalowymi”. – Jesteśmy oczywiście stalowi, ale każdy, nawet najmocniejszy metal nie wytrzyma. Nie zapominajcie o tym. Bądźcie z Ukrainą, bądźcie z naszym narodem – powiedział.

