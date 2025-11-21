Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Partia Tuska ma jednak poważny problem, bo okazuje się, że tylko jeden jej koalicjant przekracza próg wyborczy. To za mało na utworzenie rządu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim badaniem).

Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość może z kolei liczyć na głosy 27,6 proc. uczestników badania. Oznacza to lekki wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Trzecie miejsce na podium niezmiennie należy do Konfederacji, na którą zagłosowałoby 14,1 proc. (bez zmian). Za nią jest Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.). Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Lewica z poparciem 7 proc. poparcia (-0,1 pkt proc.).

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe notuje 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.).

