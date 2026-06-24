Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz został zapytany w programie „Gość Wydarzeń” o swoją znajomość z lekarzem Dawidem Kacprzykiem oraz wspólne zdjęcia z okresu kampanii samorządowej. Polityk KO przyznał, że poznał go podczas akcji rozdawania ulotek w Warszawie przed wyborami samorządowymi.

– Nie znam Dawida Kacprzyka zbyt dobrze, więc ciężko mi go cenić za cokolwiek. Poznałem go w czasie akcji ulotkowej, kiedy rozdawałem materiały wyborcze z dużą grupą młodych ludzi – wyjaśnił Arłukowicz. Jak zaznaczył, Kacprzyk był wówczas prawdopodobnie studentem trzeciego roku medycyny.

Były minister zdrowia podkreślił, że nie wypiera się udziału w kampanii ani wspólnych zdjęć. – Pojechałem świadomie do Warszawy, żeby wesprzeć młodych ludzi startujących w wyborach samorządowych. Takich zdjęć w Polsce mam tysiące – powiedział.

Wypowiedź Arłukowicza zamieścił w swoich mediach społecznościowych Piotr Witwicki, dziennikarz Polsat News, który przeprowadzał rozmowę z politykiem. – Bartosz Arłukowicz tłumaczy się ze zdjęcia z Dawidem Kacprzykiem. Jak wyglądała ta znajomość? w Gościu Wydarzeń – napisał Witwicki w opisie nagrania.

Przeczytaj również: