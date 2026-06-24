Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, zareagował na wywiad dr. Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Ten opowiadał w nim o szokujących nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym.

Bosak zamieścił wpis w mediach społecznościowych i już na wstępie wskazał, co powinno się zrobić niemal natychmiast. Jego zdaniem sprawą powinna zająć się specjalnie powołana do tego celu komisja śledcza. – Potrzebujemy komisji śledczej do wyjaśnienia afery szpitalnej KO – napisał.

Bosak przyznaje, że sprawa jest zbyt poważna, by ją bagatelizować, a informacje o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w placówce medycznej są wręcz szokujące. Mowa przecież nawet o śmierci pacjentów.

– Dzisiaj stawiane są pytania już nie tylko o oszustwa na grube miliony, ale o śmierć pacjentów. Polityczny układ zamknięty stworzony w Warszawie przez panów Kierwińskiego i Trzaskowskiego pod patronatem Donalda Tuska nie może zostać zamieciony pod dywan w upolitycznionej prokuraturze – napisał jeden z liderów Konfederacji.

Bosak uważa, że dziś jedynie komisja śledcza będzie w stanie dociec i wyjaśnić szczegółowo całą aferę. Ponadto, w jego ocenie, sprawa powinna mieć charakter publiczny. – Ta afera wymaga szczegółowego i PUBLICZNEGO wyjaśnienia – uważa Krzysztof Bosak.

Potrzebujemy komisji śledczej do wyjaśnienia afery szpitalnej KO.



Dzisiaj stawiane są pytania już nie tylko o oszustwa na grube miliony, ale o śmierć pacjentów. Polityczny układ zamknięty stworzony w Warszawie przez panów Kierwińskiego i Trzaskowskiego pod patronatem Donalda… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 24, 2026

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