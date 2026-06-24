Nie milkną wywiadu, którego udzielił dr Emil Jędrzejewski w Kanale Zero. Opowiedział w nim o szokujących praktykach w warszawskim Szpitalu Południowym. Podczas rozmowy miało miejsce wymowne zdarzenie.

Według relacji dr. Emila Jędrzejewskiego przedstawionej w Kanale Zero, w Szpitalu Południowym miało dochodzić do licznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lekarz twierdził, że część procedur medycznych była wykonywana niezgodnie ze standardami, co miało prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych u pacjentów, a w niektórych przypadkach nawet do zgonów.

Jędrzejewski przekonywał również, że w placówce mogło dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej oraz ukrywania błędów popełnianych podczas leczenia. Jego wypowiedzi stały się przedmiotem zainteresowania organów ścigania i instytucji kontrolnych. Obecnie sprawę badają m.in. prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska oraz stołeczny ratusz.

Podczas rozmowy w Kanale Zero prowadzący Krzysztof Stanowski powiedział Jędrzejewskiemu, że ten wywiad z pewnością odmieni jego życie. Reakcja lekarza była wymowna, a nagranie pokazujące zachowanie lekarza odbiło się szerokim echem w sieci.

🗣️Stanowski: „Pana życie się dzisiaj, podczas tego wywiadu, bardzo zmieniło, Pan zdaje sobie z tego sprawę”?



🗣️Dr Emil Jędrzejewski: „W tej sytuacji, która zaistniała, nie umiem inaczej”. pic.twitter.com/cHRxsQZwYb — OficjalneZero (@OficjalneZero) June 23, 2026

Przeczytaj również: