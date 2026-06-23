Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje na zmiany poparcia dla partii politycznych. Ogólny trend jednak na chwilę obecną nie uległ zmianie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska. Sondaż wskazuje, że największa partia koalicji rządzącej może liczyć na głosy 34,01 proc. badanych. Poprzednie badanie wskazywało na 32,98 proc. głosów.

Drugie miejsce niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje jednak lekki spadek poparcia. Na PiS chce głosować 26,17 proc. respondentów (w maju było to 26,66 proc.).

Ostatnie miejsce na podium niezmiennie należy do Konfederacji. Partia może liczyć na 13,93 proc. głosów, czyli nieco więcej niż wskazywał to sondaż miesiąc temu – wówczas było to 13,29 proc.

Swoje reprezentacje w Sejmie zyskałyby jeszcze Nowa Lewica – z wynikiem 7,82 proc. (wzrost o 0,06 p.p.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,66 proc. poparcia (wzrost o 0,63 p.p.).

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

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Źr. dorzeczy.pl; Super Express