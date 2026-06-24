Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział skierowanie wniosku do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających po głośnym wywiadzie, którego Kanałowi Zero udzielił dr Emil Jędrzejewski, były lekarz Szpitala Południowego i sygnalista ujawniający nieprawidłowości w placówce.

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Trzaskowski poinformował, że jego decyzja jest bezpośrednią reakcją na treść rozmowy wyemitowanej 23 czerwca. – Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr. Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero (…) dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr. Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających – napisał prezydent Warszawy.

W wywiadzie dla Kanału Zero dr Jędrzejewski opowiadał o rzekomych nieprawidłowościach na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego. Według jego relacji procedury medyczne miały być wykonywane w sposób wadliwy, a błędy lekarskie miały prowadzić do poważnych powikłań, a w niektórych przypadkach nawet śmierci pacjentów. Lekarz twierdził również, że w placówce mogło dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Sprawa już wcześniej wywołała szerokie zainteresowanie instytucji kontrolnych. W szpitalu trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Opisywane nieprawidłowości bada również prokuratura, a własne postępowanie prowadzi Naczelna Izba Lekarska.

Po publikacjach portalu Zero.pl były lekarz Szpitala Południowego i radny Ursusa Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz zrzekł się mandatu radnego. Zwrócił również szpitalowi pół miliona złotych, które wcześniej trafiły na jego konto w związku z problemami księgowymi placówki. W reakcji na ujawnione informacje Rafał Trzaskowski zdecydował także o odwołaniu zarządu i rady nadzorczej Szpitala Południowego. Nową prezeską placówki ma zostać Aneta Gomółka-Siembora.

22 czerwca prokuratura wszczęła dwa śledztwa związane ze sprawą. Pierwsze dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę przekraczającą pół miliona złotych, drugie natomiast możliwego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2026

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