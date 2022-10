Chwilówki to rodzaj pożyczki zawieranej zazwyczaj na krótki okres i kwotę nie przekraczającą 3 tysięcy złotych. Można ją łatwo uzyskać, bez wnikliwej analizy sytuacji finansowej, jak w przypadku chęci zawarcia umowy o kredyt. Sprawdźmy zatem, czym są chwilówki i jak je wziąć.

Czym są chwilówki?

Jest to tak zwana pożyczka na krótki czas, czyli krótkoterminowa. Pierwsza pożyczka za darmo to często dodatkowa oferta wielu firm dających chwilówki. Chwilówka zatem to pożyczka małej ilości pieniędzy, stosunkowo, które należy spłacić po maksymalnie 2 miesiącach. Stali klienci, czyli Ci, którzy już kilkukrotnie wzięli chwilówkę, mogą pożyczyć niekiedy aż do 10 tysięcy zł. Istotny jest fakt, iż pożyczek – chwilówek nie udziela bank lecz firma pozabankowa. Są one uregulowane Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Nazwa chwilówek pochodzi zaś nie od krótkiego terminu spłaty, choć może się tak wydawać. W rzeczywistości chodzi o krótki czas oczekiwania na przyznanie pożyczki. W istocie chwilówka to tak naprawdę nie kredyt, ale pozabankowa pożyczka i właśnie dlatego jest pozbawiona zawiłości formalnej.

Jak wziąć chwilówki online?

Procedura złożenia wniosku o chwilówkę nie jest wymagająca, a decyzja zostaje podjęta w około 15 minut, na ogół. Wystarczy wejść na stronę danej firmy dającej tego typu pożyczki, np. https://www.finansowysupermarket.pl/ i zaznaczyć kwotę oraz okres spłaty. Wówczas ujrzysz najkorzystniejsze oferty i wystarczy, iż wybierzesz daną firmę. Następnie wypełnia się swe dane oraz potwierdza tożsamość. Weryfikacja online polega np. na wysłaniu kuriera, który sprawdza dowód tożsamości. Jeśli jest odpowiedni, następuje okres oczekiwania na decyzje. Całkowity koszt pożyczki i rzeczywista roczna stopa oprocentowania są zawarte w regulaminie.

Metody weryfikacji

Aby uzyskać decyzję o przyznaniu chwilówki, należy wcześniej zweryfikować tożsamość starającego się o nią. W tymże celu istnieje kilka sposobów na zweryfikowanie. Zobacz, jakie z nich są najczęściej propagowane.

Przelew weryfikacyjny symbolicznej kwoty

Niektóre firmy pozabankowe, chcąc potwierdzić tożsamość klienta, zachęcają do przelanie minimalnej kwoty, choćby złotówki na podane konto bankowe. Przelew ten jest w pełni zwrotny, ale warto mieć jakieś środki na kocie, ponieważ debet może wpłynąć na decyzję pożyczkodawcy.

Aplikacja – pożyczki udzielane przez Internet

Aplikacje ostatnimi czasy cieszą się popularnością, a więc wiele firm pozabankowych zamiast przelewu, woli polecenie użycia aplikacji dedykowanej. Należy się w niej uprzednio zarejestrować, po czym zalogować i dać dostęp do historii konta bankowego. Są to wyłącznie podstawowe dane, dzięki czemu potwierdzona zostaje tożsamość, ale nie tylko – wiarygodność finansowa także zostaje pokazana. Dotyczy to przede wszystkim osób z debetem na koncie, które nie mogą wykonać przelewu.

Weryfikacja kurierem – udzielenie pożyczki

Jest to najbardziej popularna opcja. Złożywszy wniosek, możesz zgodzić się na przyjazd kuriera. Jego zadanie polega na sprawdzeniu dowodu osobistego, a jeśli przekona się, iż wszystko się zgadza, poda Ci do podpisania umowę i zabierze już podpisaną do zleceniodawcy. Minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania, wynikający z oczekiwania na przyjazd kuriera.

Poczta

Wiele z pożyczek chwilówek posiada zaletę, jaką jest możliwość wnioskowania o wydanie pieniędzy na poczcie z wcześniejszym potwierdzeniem za okazaniem dowodu tożsamości, również na poczcie. Natychmiast po potwierdzeniu, otrzymasz chwilówki.

Czy chwilówki są bezpieczne?

Jak przy wszystkich pożyczkach, chcąc zaciągnąć chwilówkę, najlepiej wcześniej sprawdzić wszystkie warunki spłaty, dodatkowe odsetki czy nadprogramowe opłaty. Warto się zatem przekonać czy pożyczka naprawdę jest bezpłatna do danej kwoty. Poszukując firm pożyczkowych, która ma dogodne wymagania, dobrze jest zajrzeć do porównywarki ofert, ponieważ dzięki temu można uzyskać jak najkorzystniejszą ofertę.

Godna polecenia i warta skorzystania z usług, firma powinna być:

– wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF: Komisję Nadzoru Finansowego,

– wpisana do KRS: Krajowego Rejestru Sądowego i zawarta jest tam informacja o kapitale firmy początkowym.

Szybkie pożyczki – zalety

Chwilówki online jako stosunkowo łatwe do uzyskania i nie wymaga zbędnych formalności. Do głównych zalet tego typu chwilówek należą:

– szybkość wydawania decyzji,

– łatwość i dostępność już po osiągnięciu 18. roku życia na dowód osobisty,

– możliwość wyboru wyższej chwilówki nawet i w 15 minut (dla stałych klientów).

Nim weźmiesz chwilówkę online, czyli szybką pożyczkę, przeanalizuj wszystkie zalety, ale i wady, których niestety tego typu pożyczki mają wiele, warto więc zawsze dokładnie zapoznać się z wymaganiami i zapytać o dodatkowe koszty oraz wszystkie niezbędne informacje, aby nie wziąć pożyczki chwilówki, której nie da się rady spłacić z racji zbyt dużego oprocentowania. Zapoznaj się przede wszystkim z tym jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota pożyczki. Minimum formalności zobowiązuje klienta do uważnego sprawdzania wszystkich punktów umowy i wybrania najlepszej oferty, najlepiej zaś szukać w porównywarce ofert, która znajdzie najkorzystniejsze.

