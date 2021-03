Prawidłowe dobranie oprawek do kształtu twarzy sprawia, że twarz nabiera wyrazu i charakteru. Za pomocą oprawek możemy sprawić, że wyglądamy na poważniejszych lub bardziej wyluzowanych. Okulary mogą wysmuklić twarz i nadać jej jakby zupełnie nowego kształtu. Oprawki są doskonałym sposobem na skorygowanie pewnych niedoskonałości i uwypuklenie charakteru. Żeby jednak do tego doszło trzeba umiejętnie dobrać okulary i tutaj pojawia się tytułowe pytanie – jak prawidłowo dobrać okulary korekcyjne?

Prawidłowe dobranie soczewek korygujących to podstawa

Jeśli dobieramy okulary korekcyjne to po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę wadę wzroku i prawidłowe dobranie soczewek korygujących. Jak wiadomo, okulary przede wszystkim powinny korygować wadę wzroku a dopiero na drugim miejscu powinny spełniać rolę modnego dodatku do stylizacji. Dlatego mając to uwadze, trzeba dobrać odpowiednią wielkość i kształt oprawki. Z reguły nie jest to trudnym zadaniem, gdyż można liczyć na pomoc optyka, który kompleksowo pomoże w dobraniu odpowiednich soczewek, oczywiście zakładając, że posiadamy receptę od okulisty.

Jak dobrać okulary? Modne oprawki dopasowane do kształtu twarzy

Dobranie oprawek bardzo często mocno wiąże się z dopasowaniem okularów do kształtu twarzy. Do szerokich twarzy pasują oprawki prostokątne lub nieco mniejsze oprawki owalne. Z kolei do twarzy owalnej zdecydowanie lepiej wypadają oprawki prostokątne. W przypadku twarzy o wyrazistych rysach (tak zwana kwadratowa twarz) rekomendowane są oprawki owalne lub skośne przypominające kocie oko.

Ważny jest też kształt nosa. U osób mających krótki i zadarty nos lepiej sprawdzi się oprawka z wysoko umieszczonym noskiem. Z kolei u osób z dużym nosem można oprawkę osadzić nieco niżej i zastosować wąski jasny nosek.

Obecnie na rynku widzimy tak szeroki wybór modnych oprawek, że każdy bez problemu powinien znaleźć coś dla siebie. Od pewnego czasu na topie są okulary transparentne, okulary typu oversize oraz wracające do łask lenonki. Więcej przykładów modnych okularów można znaleźć na przykład w najnowszej kolekcji eyerim collection.

Wbrew pozorom wybranie modnych okularów niekoniecznie musi wiązać się z dużym kosztem. Większość internetowych salonów optycznych oferuje różnorodne rabaty oraz zniżki, w związku z czym planując zakup nowych oprawek dobrze być na bieżąco z aktualnymi promocjami.

materiał partnera